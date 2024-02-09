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Москвичи утилизировали 30 старых авто при помощи сервиса «Вывоз ненужных вещей»

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Москвичи при помощи сервиса «Вывоз ненужных вещей» бесплатно утилизировали 30 автомобилей общим весом почти 40 т.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Чаще всего люди сдавали машины 1986—2011 годов выпуска.

Старые автомобили отправляются на экологичную утилизацию. Переработанные пластик, стекло и металлы позже используются для создания новых машин, запчастей для сантехники, мебели, а также в области металлопроката.

Кроме автомобилей можно сдать на утилизацию сломанную бытовую технику, мебель, ванны и другие вещи.

Ранее сообщалось, что в Москве при помощи электронной услуги «Вывоз ненужных вещей» жители отправили на переработку более 1 тыс. т металла за всё время работы сервиса.

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