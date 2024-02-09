Москвичи утилизировали 30 старых авто при помощи сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Москвичи при помощи сервиса «Вывоз ненужных вещей» бесплатно утилизировали 30 автомобилей общим весом почти 40 т.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Чаще всего люди сдавали машины 1986—2011 годов выпуска.

Старые автомобили отправляются на экологичную утилизацию. Переработанные пластик, стекло и металлы позже используются для создания новых машин, запчастей для сантехники, мебели, а также в области металлопроката.

Кроме автомобилей можно сдать на утилизацию сломанную бытовую технику, мебель, ванны и другие вещи.

Ранее сообщалось, что в Москве при помощи электронной услуги «Вывоз ненужных вещей» жители отправили на переработку более 1 тыс. т металла за всё время работы сервиса.