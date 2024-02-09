Число пользователей портала mos.ru превысило 15,9 млн

Количество москвичей, зарегистрированных на портале mos.ru, превысило 15,9 млн.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий (ДИТ).

Отмечается, что пользователи с полной учётной записью на портале получают доступ к целому ряду услуг, к примеру, могут в режиме онлайн оформлять субсидии на оплату ЖКУ. Всего на портале доступно свыше 420 услуг и сервисов в цифровом формате.

Также у пользователей с полной учётной записью есть возможность авторизоваться на других ресурсах, таких как «Активный гражданин», «Электронный дом», «Наш город», «Московская электронная школа» и др.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».