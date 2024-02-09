На Камчатке арестовали иностранца за пропаганду терроризма

Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность иностранца, пропагандировавшего терроризм в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Иностранец разместил на личной странице в одной из социальных сетей видеоролики с призывами к участию в вооружённой борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций», — говорится в сообщении.

Мужчина заключён под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее суд во Владимирской области приговорил уроженца одной из центральноазиатских республик к девяти годам лишения свободы за содействие террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.