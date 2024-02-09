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В МО России рассказали о реализации нового подхода к развитию военных городков

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Минобороны России совместно с регионами реализует новый подход к развитию военных городков.

«Сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и субъектов России позволяет значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на капремонт объектов военных городков в Калужской области в 2024 году выделили более 35 млн рублей.

«Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей. Мы должны обеспечить домашний уют и комфорт», — заявил начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков.

По его словам, новый формат взаимодействия с регионами позволяет существенно оптимизировать проводимую работу по обновлению ведомственных фондов, что благоприятно влияет на условия проживания военнослужащих и членов их семей в местах постоянной дислокации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-строительный комплекс в 2023 году сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания, совершенствовании аэродромов и системы базирования ВМФ России.

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