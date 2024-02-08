В ТиНАО построят 13 домов по программе реновации
Об этом сообщает НСН.
«В стадии строительства находится четыре дома, в проектировании — ещё девять новостроек», — сказал Загрутдинов.
После окончания работ жители получат квартиры с готовой улучшенной отделкой. На первых этажах будут расположены вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, технические помещения.
Всего в Новой Москве квартиры по реновации получат жители 249 ветхих жилых домов.
Ранее Рафик Загрутдинов рассказал о работе с недвижимостью из Единого реестра проблемных объектов.