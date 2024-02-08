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В ТиНАО построят 13 домов по программе реновации

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В рамках программы реновации в ТиНАО построят 13 жилых домов, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В ТиНАО построят 13 домов по программе реновации

Об этом сообщает НСН.

«В стадии строительства находится четыре дома, в проектировании — ещё девять новостроек», — сказал Загрутдинов.

После окончания работ жители получат квартиры с готовой улучшенной отделкой. На первых этажах будут расположены вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, технические помещения.

Всего в Новой Москве квартиры по реновации получат жители 249 ветхих жилых домов.

Ранее Рафик Загрутдинов рассказал о работе с недвижимостью из Единого реестра проблемных объектов.

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