В ТиНАО построят 13 домов по программе реновации

В рамках программы реновации в ТиНАО построят 13 жилых домов, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«В стадии строительства находится четыре дома, в проектировании — ещё девять новостроек», — сказал Загрутдинов.

После окончания работ жители получат квартиры с готовой улучшенной отделкой. На первых этажах будут расположены вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, технические помещения.

Всего в Новой Москве квартиры по реновации получат жители 249 ветхих жилых домов.

Ранее Рафик Загрутдинов рассказал о работе с недвижимостью из Единого реестра проблемных объектов.