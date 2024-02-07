Загрутдинов рассказал о работе с Единым реестром проблемных объектов в Москве

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о работе с недвижимостью из Единого реестра проблемных объектов.

«Действительно, в процессе реорганизации полномочий ряда структур в правительстве Москвы Департамент строительства теперь отвечает за работу с объектами, которые включены в так называемый Единый реестр проблемных объектов. Попали они туда после банкротства застройщиков», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время таких объектов восемь, из них три строятся на территории Новой Москвы. Ещё пять должны быть достроены в границах исторической Москвы.

Как отметил Загрутдинов, некоторые застройщики не принимали мер для консервации зданий.

«Поэтому сейчас стоит сложнейшая задача, прежде всего, обследовать эти здания и убедиться, насколько их монолитные конструкции надёжны с точки зрения безопасности. Кроме того, нужно привести объекты в соответствие современным требованиям и нормативам, так как за прошедшие годы они во многом изменились», — пояснил он.

Загрутдинов добавил, что средства из бюджета города на завершение работ выделены, дорожной картой по каждому объекту определены сроки.

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