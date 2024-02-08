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Юрист Русяев предупредил о мошенниках, предлагающих оформить ДТП без участия ГИБДД

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Юрист, управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» Илья Русяев предупредил о мошенниках, которые после небольшого ДТП предлагают не ждать инспекторов ГИБДД, а вызвать для оперативного оформления «автомобильных комиссаров».
Юрист Русяев предупредил о мошенниках, предлагающих оформить ДТП без участия ГИБДД
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что потенциальную жертву просят подписать «договор уступки права требования», согласно которому водитель передаёт право на получение выплат по ОСАГО этим лжекомиссарам.

«Главное, на что стоит обратить внимание, — необычно выгодные условия и пункт о переуступке прав в договоре. Если такое увидели — будьте бдительны. Но если документы уже подписаны, немедленно обратитесь к юристу. Возможно, удастся оспорить договор и вернуть право на выплаты. Можно подать иск о расторжении», — сказал Русяев.

Ранее Илья Русяев назвал признаки, по которым можно распознать подставной эвакуатор. По его словам, мошенники используют различные уловки для выманивания денег у водителей.

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