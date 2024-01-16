Юрист Русяев назвал признаки мошенников на подставных эвакуаторах

Управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев назвал признаки, по которым можно распознать подставной эвакуатор. По его словам, мошенники используют различные уловки для выманивания денег у водителей.

Эвакуаторщики могут сознательно испортить автомобиль на стоянке, а затем «случайно» найти его на дороге и предложить владельцу свои услуги, объяснил эксперт в интервью газете «Известия».

Юрист посоветовал обращать внимание на внешний вид эвакуатора. Репутационные фирмы поддерживают автопарк в надлежащем состоянии, отметил он.

Прежде чем соглашаться на услуги, следует выяснить точную стоимость, адрес автосервиса, куда будет доставлен автомобиль, реквизиты организации, подчеркнул Русяев, отметив, что утаивание этой информации должно насторожить автовладельца.

Жертвам эвакуаторщиков юрист посоветовал как можно скорее обращаться в полицию.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.