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В Выборгском районе благоустроят четыре общественные территории в 2024 году

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В Выборгском районе Ленинградской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроят четыре общественные территории.

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

В частности, в Выборге обустроят Яблоневый сад, в Приморске — территорию парка Победы.

Также стало известно, что в посёлке Морки (Республика Марий Эл) капитально отремонтируют литературно-этнографический музей имени Янтемира, передаёт ИА МариМедиа со ссылкой на региональное Минкультуры. В рамках нацпроекта «Культура» на это выделено 11,3 млн рублей.

Музей был открыт в 1994 году. В экспозиционных залах и фондохранилище хранится 5605 предметов.

Ранее сообщалось, что несколько территорий у Москвы-реки благоустроят в 2024 году.

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