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Несколько территорий у Москвы-реки благоустроят в 2024 году

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В 2024 году продолжится благоустройство территорий у Москвы-реки, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Несколько территорий у Москвы-реки благоустроят в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, планируется объединить Кадашёвскую набережную со Старомонетным и с Пыжёвским переулками.

Также будут приведены в порядок участки у берегов Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов. Рядом со стадионом «Спартак» специалисты укрепят берега.

Как отметил мэр, за 14 лет удалось благоустроить 68 км вдоль 42 набережных Москвы.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству станции метро «Бачуринская» находятся на финишной прямой. Готовность объекта составляет 70%. Завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование.

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