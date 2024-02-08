Научными исследованиями в Нижегородской области занимаются 99 вузов и институтов

Научными исследованиями в Нижегородской области занимаются 99 организаций, в том числе вузы, научные и исследовательские центры и институты.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В научной работе участвуют 42,5 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем в 2021 году. По данным Нижегородстата, регион занимает по этому показателю четвёртое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Среди всего числа 43,9% — это исследователи, занятые техническими и естественными науками.

Значительное количество нижегородских исследователей работают в вузах.

Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников по случаю 300-летия РАН и Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, рассказал о достижениях отечественной научной сферы.