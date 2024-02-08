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Глава РАН Красников описал стоящие перед российской наукой задачи

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Президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников по случаю 300-летия РАН и Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, рассказал о достижениях отечественной научной сферы.
Глава РАН Красников описал стоящие перед российской наукой задачи
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«У нас серьёзные достижения во многих областях. У нас сильная математическая школа, физическая школа, мы сильны в области генетики, биологии, химии», — поделился он в беседе с НТВ.

По словам Красникова, главная задача на сегодняшний день — совершенствование научной приборной базы для проведения исследований мирового уровня.

Он также отметил, что для достижения серьёзных результатов нужны финансовая поддержка, исследовательская аппаратура и развитие научного приборостроения.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.

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