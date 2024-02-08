Глава РАН Красников описал стоящие перед российской наукой задачи
- РИА Новости
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«У нас серьёзные достижения во многих областях. У нас сильная математическая школа, физическая школа, мы сильны в области генетики, биологии, химии», — поделился он в беседе с НТВ.
По словам Красникова, главная задача на сегодняшний день — совершенствование научной приборной базы для проведения исследований мирового уровня.
Он также отметил, что для достижения серьёзных результатов нужны финансовая поддержка, исследовательская аппаратура и развитие научного приборостроения.
Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.