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Гладков посетил Ржевку, где в результате обстрела ранения получили пять человек

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Ржевку, где от обстрела пострадали пять человек. Сейчас один из раненых остаётся в очень тяжёлом состоянии — у него травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, врачи пытаются спасти его жизнь.
Гладков посетил Ржевку, где в результате обстрела ранения получили пять человек
  • globallookpress.com

Ещё четверо пострадавших находятся под контролем врачей: у одной женщины ранение печени, у второй — осколочное ранение правого бедра и голени, у одного мужчины осколочное ранение левого бедра, у второго — осколочное ранение обоих бёдер и левой верхней конечности.

Гладков призвал жителей приграничных территорий никогда не прикасаться к остаткам боеприпасов, которые могут попадаться на пути.

«Переговорил с супругой тяжело раненного жителя и сыном, который только что вернулся из зоны СВО. Все мы очень переживаем и надеемся на врачей, которые сейчас борются за жизнь мужа и отца», — написал глава области.

Село Ржевка ранее попало под обстрел украинской армии, известно о пятерых пострадавших, один из них — в тяжёлом состоянии.

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