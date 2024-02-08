В Ставропольском крае модернизируют 37 объектов водоснабжения в 2024 году

Министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин заявил о предстоящей в 2024 году модернизации 37 объектов водоснабжения.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметил Рябикин на пресс-конференции в Региональном информационном центре, работы проведут с привлечением средств Фонда национального благосостояния и краевых программ.

Информация об объектах водоснабжения, которым необходим ремонт, поступила от администраций муниципалитетов, граждан и специалистов отрасли.

«Мы проводим такой мониторинг, видим и понимаем, где проблемы, анализируем, расставляем приоритеты и проводим модернизацию», — сказал Рябикин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтируют и обустроят около 20 соцучреждений в 2024 году.