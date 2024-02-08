В Ставропольском крае модернизируют 37 объектов водоснабжения в 2024 году
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Об этом сообщает ИА «Победа26».
Как отметил Рябикин на пресс-конференции в Региональном информационном центре, работы проведут с привлечением средств Фонда национального благосостояния и краевых программ.
Информация об объектах водоснабжения, которым необходим ремонт, поступила от администраций муниципалитетов, граждан и специалистов отрасли.
«Мы проводим такой мониторинг, видим и понимаем, где проблемы, анализируем, расставляем приоритеты и проводим модернизацию», — сказал Рябикин.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтируют и обустроят около 20 соцучреждений в 2024 году.