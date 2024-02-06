В Подмосковье отремонтируют и обустроят около 20 соцучреждений в 2024 году

В Московской области до конца текущего года планируется отремонтировать около 20 социальных учреждений. На это, а также на обновление оборудования выделено 925 млн рублей.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

«В этом году запланировано отремонтировать около 20 социальных учреждений на сумму более 740 млн рублей, а на новое оборудование выделили более 185 млн рублей», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

Для соцучреждений, в частности, закупят новую мебель и бытовую технику: кондиционеры, рециркуляторы, холодильники и др.

Ранее сообщалось, что новое оборудование на 29 млн рублей закупят для образовательных учреждений Крыма в 2024 году.