В Подмосковье отремонтируют и обустроят около 20 соцучреждений в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.
«В этом году запланировано отремонтировать около 20 социальных учреждений на сумму более 740 млн рублей, а на новое оборудование выделили более 185 млн рублей», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.
Для соцучреждений, в частности, закупят новую мебель и бытовую технику: кондиционеры, рециркуляторы, холодильники и др.
Ранее сообщалось, что новое оборудование на 29 млн рублей закупят для образовательных учреждений Крыма в 2024 году.