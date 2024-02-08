В Нижегородской области арестовали женщину, пытавшуюся поджечь здание банка

Женщину, пытавшуюся поджечь отделение банка в городе Бор Нижегородской области, арестовали до конца марта.

Об этом сообщается на сайте Борского городского суда.

Отмечается, что женщина в отделении банка подожгла зажигалкой несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью и бросила их внутри помещения, её задержали.

«В отношении подозреваемой в совершении преступления... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 31 марта 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

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