В Иркутске голый мужчина поджёг автомобиль и квартиру, а также пытался поджечь офис.

Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

«На одной из улиц города раздетый мужчина поджёг автомобиль. Несколькими часами ранее полицейские зафиксировали факт поджога квартиры в микрорайоне Березовый Иркутского района», — говорится в сообщении.

Также он посетил офисное помещение, где попытался поджечь предметы мебели.

Ранее в ГУ МВД по Иркутской области заявили, что в Иркутске задержали подростка, который пришёл в образовательное учреждение с пневматическим пистолетом, а также привёл с собой двух друзей.