В пяти московских тоннелях заменят разметку на прерывистую в 2024 году

В Дептрансе Москвы сообщили, что ещё в пяти столичных тоннелях в 2024 году сплошную разметку заменят на прерывистую для удобства движения транспорта.

Таким образом, водителям не обязательно будет занимать нужный ряд заранее, передаёт НТВ.

Автомобилисты смогут перестраиваться безопасно и без нарушений прямо в тоннеле, а не до въезда в него, как раньше.

«С 2020 года мы заменили сплошные линии на прерывистые в 24 тоннелях, где это безопасно», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.