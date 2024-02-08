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Депутат Аксаков прокомментировал идею отмены подоходного налога на долгосрочные вклады

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался о предложении отменить подоходный налог на долгосрочные вклады сроком на три года.
Депутат Аксаков прокомментировал идею отмены подоходного налога на долгосрочные вклады
  • Gettyimages.ru
  • © Rrraum

«Я давно выступал с таким предложением, даже вносил законопроект. Мы заинтересованы в том, чтобы были длинные деньги в банковской системе для финансирования долгосрочных значимых проектов в нашей стране. Ведь у нас вклады со сроком более трёх лет практически отсутствуют. Тем более сейчас под высокую процентную ставку можно на короткий срок положить деньги», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, у банковской системы нет ресурса для поддержки экономики длинными деньгами, поэтому нужно простимулировать этот процесс созданием длинных депозитов, освободив от подоходного налога те проценты, которые люди получат, если разместят средства на три года или больше.

«Надеюсь, и депутаты, и правительство нас поддержат, и соответствующие решения мы уже в весеннюю сессию реализуем», — добавил Аксаков.

Ранее сообщалось, что Анатолий Аксаков направил письмо в Минпросвещения, в котором предложил ввести отдельный обязательный школьный предмет по обучению детей финансовой грамотности.

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