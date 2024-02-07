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В Госдуме предложили учить школьников финансовой грамотности

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил письмо в Минпросвещения, в котором предложил ввести отдельный обязательный школьный предмет по обучению детей финансовой грамотности.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Это позволит научить детей не только защищать свои финансы, но и учиться обращаться с деньгами, использовать их для своего благополучия. Это важно и будущему врачу, и учителю, и любому гуманитарию, и тем, кто будет заниматься бизнесом, финансами», — сказал Аксаков.

Основам финансовой грамотности детей учат в 1—9-х классах с сентября 2022 года. Такие занятия входят в курсы математики, информатики, окружающего мира и географии. Теперь это распространилось и на 10—11-е классы.

Ранее сообщалось, что в Московской области Единый государственный экзамен в 2024 году напишут почти 34 тыс. учащихся школ. Приём заявлений на участие начался 1 февраля.

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