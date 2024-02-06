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В Подмосковье 34 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2024 году

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В Московской области Единый государственный экзамен в 2024 году напишут почти 34 тыс. учащихся школ. Приём заявлений на участие начался 1 февраля.
В Подмосковье 34 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, в этом году многие школьники выбрали профильную математику, обществознание (его планируют сдавать более 16 тыс. выпускников), информатику и иностранные языки.

Также учащиеся на 2% чаще выбирали ЕГЭ по информатике, чем в 2023 году. В ряду популярных предметов в этом году оказались биология и химия.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.

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