В Подмосковье 34 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2024 году

В Московской области Единый государственный экзамен в 2024 году напишут почти 34 тыс. учащихся школ. Приём заявлений на участие начался 1 февраля.

Об этом информирует телеканал «360».

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, в этом году многие школьники выбрали профильную математику, обществознание (его планируют сдавать более 16 тыс. выпускников), информатику и иностранные языки.

Также учащиеся на 2% чаще выбирали ЕГЭ по информатике, чем в 2023 году. В ряду популярных предметов в этом году оказались биология и химия.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.