Колокольцев наградил спасшего младшую сестру от мужчины школьника из Стерлитамака

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил 11-летнего школьника из Стерлитамака, который защитил сестрёнку-первоклассницу от незнакомого мужчины.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

На днях дети возвращались из школы домой. Когда они почти дошли и мальчик побежал открывать дверь подъезда, незнакомец подошёл сзади к девочке, взял её за руку и повёл за собой.

Школьник заметил это, подбежал к мужчине и, крикнув, чтобы тот немедленно отпустил её, крепко взял сестру за руку и потянул в сторону дома. Незнакомец испугался и скрылся.

18-летний подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска. Он признался, что пытался увести незнакомую девочку, но не пояснил причину своего поступка.

«Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен Почётной грамоты МВД России», — говорится в сообщении.

Ирина Волк отметила, что тоже восхищена смелым поступком мальчика, который не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу.

Ранее в Следственном комитете России по Башкирии сообщили, что в отношении мужчины, пытавшегося похитить семилетнюю девочку в Стерлитамаке, возбудили уголовное дело.