В Петербурге выпустили серию карт «Подорожник» по случаю 300-летия СПбГУ
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Всего в продажу поступило 35 тыс. проездных билетов с уникальным дизайном, пишет neva.today.
В городской мэрии отметили, что выпуск проездного — это способ отдать дань уважения вузу и его богатой истории. Там добавили, что брендированный «Подорожник» станет памятным сувениром для коллекционеров и гостей города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производство транспортной карты «Тройка» стало на 100% российским.