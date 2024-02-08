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В Петербурге выпустили серию карт «Подорожник» по случаю 300-летия СПбГУ

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Лимитированную серию проездных карт «Подорожник» выпустили в Петербурге по случаю 300-летия со дня основания Санкт‑Петербургского государственного университета.
В Петербурге выпустили серию карт «Подорожник» по случаю 300-летия СПбГУ
  • Gettyimages.ru

Всего в продажу поступило 35 тыс. проездных билетов с уникальным дизайном, пишет neva.today.

В городской мэрии отметили, что выпуск проездного — это способ отдать дань уважения вузу и его богатой истории. Там добавили, что брендированный «Подорожник» станет памятным сувениром для коллекционеров и гостей города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производство транспортной карты «Тройка» стало на 100% российским.

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