Собянин: производство карты «Тройка» стало на 100% российским

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производство транспортной карты «Тройка» стало на 100% российским.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, на заводе «Микрон Секьюрити Принтинг» в ОЭЗ «Технополис Москва» запустили первую производственную линию одного из основных процессов изготовления «Тройки» — корпусирования микросхем.

Следующим этапом станет внедрение в карту полностью отечественного чипа нового поколения, объём которого в три раза больше.

Первая тысяча новых «Троек» с таким чипом уже передана в метро для тестирования.

«Выпуск карт с чипом нового поколения должен начаться в следующем году. А так как «Тройка» сегодня внедрена во многих регионах, это будет событием для всей страны», — добавил Собянин.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.