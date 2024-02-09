В ГД предложили разрешить родителям военных брать отпуск одновременно с ними

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставить право родителям на уход в отпуск одновременно с их детьми, проходящими военную службу. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что на сегодняшний день федеральным законом «О статусе военнослужащих» установлено, что супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском военнослужащих.

Вместе с тем она уточнила, что на текущий момент по тем или иным причинам далеко не все военнослужащие на момент прохождения службы состоят в браке. В этом случае наиболее близкими людьми для военнослужащего являются его родители, с которыми он при нахождении в отпуске рассчитывает провести как можно больше времени.

Однако парламентарий отметила, что в её адрес поступают обращения граждан, в которых сообщается о случаях отказа в предоставлении родителям военнослужащих отпусков одновременно с их сыновьями-военнослужащими. В этом случае, на недолгое время возвращаясь в семью после тяжёлой службы, военнослужащий вынужден проводить отпуск в отрыве от осуществляющих трудовую деятельность родителей, подчеркнула депутат.

Лантратова добавила, что с целью предотвращения таких ситуаций она готовит изменения в федеральное законодательство, закрепляющие право на предоставление отпуска одновременно с отпуском военнослужащего не только для супругов военнослужащих, но и для их родителей.

«С учётом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность установления права родителей военнослужащих на предоставление отпуска одновременно с отпуском военнослужащих и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

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