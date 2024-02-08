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Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников

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Министерство обороны России подготовило законопроект, в котором предлагается установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения.
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Отмечается, что предельный возраст службы могут определить на уровне 70 лет для высших офицеров и 65 лет для иных категорий.

Как уточняет РИА Новости, ранее уже вступил в силу похожий закон, однако в нём говорилось, что изменения по срокам службы касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу. Данный документ отменяет ограничения по дате и будет распространяться на тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023 года.

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