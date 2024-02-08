Прокурор Тюменской области взял на контроль дело об избиении подростков в Тюмени
- РИА Новости
Об этом пишет nashgorod.ru.
Инцидент произошёл 5 февраля в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево. Неизвестные мужчины в состоянии алкогольного опьянения избили двух школьников 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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