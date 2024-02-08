Прокурор Тюменской области взял на контроль дело об избиении подростков в Тюмени

Прокуратура Тюменской области начала проверку инцидента с избиением двоих молодых людей и девушки в Тюмени. Дело взял на контроль прокурор области Владислав Московских.

Об этом пишет nashgorod.ru.

Инцидент произошёл 5 февраля в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево. Неизвестные мужчины в состоянии алкогольного опьянения избили двух школьников 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение прокуратуре Ленинского округа Тюмени организовать проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее два человека получили травмы в Омске в результате массовой драки студентов юридического колледжа.