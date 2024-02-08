Два человека пострадали в Омске в результате массовой драки студентов

Два человека получили травмы в Омске в результате массовой драки студентов юридического колледжа.

Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 6 февраля между двумя учащимися и двумя другими студентами учебного заведения произошёл конфликт, в результате которого последним были причинены телесные повреждения.

«Все участники конфликта установлены, с ними работают сотрудники полиции. Со студентами, педагогическим составом и родителями запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий», — уточняется в заявлении.

В МВД добавили, что проверка по факту происшествия продолжается.

Ранее в МВД Московской области заявили, что на складе произошла массовая драка между сотрудниками компании и охранниками.