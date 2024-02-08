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На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка

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В МВД Московской области заявили, что на складе произошла массовая драка между сотрудниками компании и охранниками.
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Как пишет РИА Новости со ссылкой на релиз ведомства, принадлежность склада в сообщении не уточняется, но источник в правоохранительные органах сказал, что речь идёт об объекте Wildberries.

«Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошёл конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», — отметили в МВД.

Уточняется, что уже выявлены и опрашиваются 13 активных нарушителей. По факту происшествия начата проверка.

Агентство добавляет, что в пресс-службе маркетплейса подтвердили факт инцидента, в связи с произошедшим будет проведено внутреннее расследование.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у бара в Ульяновске.

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