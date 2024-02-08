Бочкарёв: в Москве построят 5,2 млн квадратных метров реновационного жилья по проектам КРТ

Действующие проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Москве позволяют построить 5,2 млн кв. м жилья по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«По проектам КРТ, находящимся сегодня в работе, будет построено порядка 5,2 млн «квадратов» жилья для переселения людей по городской программе реновации жилищного фонда», — отметил Бочкарёв.

По его словам, в рамках программы КРТ в столице создают многофункциональные городские кварталы.

«Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жильё, а также вся необходимая инфраструктура», — добавил заммэра.

Ранее глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что бывшие промзоны активно включаются в городскую среду. Есть проекты, совмещающие жильё, офисные здания, технопарки, социальную и транспортную инфраструктуру.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Северо-Восточном округе столицы новые квартиры по программе реновации получили более 12,3 тыс. человек.