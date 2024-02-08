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Инвестпортал Москвы посетили 22 млн раз с начала работы

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на инвестиционный портал столицы с момента его открытия в 2014 году зашли более 22 млн посетителей.
Инвестпортал Москвы посетили 22 млн раз с начала работы
  • Gettyimages.ru
  • © Abdullah Durmaz

Об этом сообщает телеканал «360».

«Здесь они могут найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что ежедневно портал посещают около 9 тыс. уникальных пользователей, а количество зарегистрированных личных кабинетов превышает 111 тыс.

В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что посетители портала могут воспользоваться инвесткартой, заполнить заявку на субсидию и льготный заём, направить на рассмотрение инвестпроект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости.

«Кроме того, при помощи портала можно обратиться в центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в Московской технической школе и подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», — сказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.

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