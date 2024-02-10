Россиянам дали советы, как открыть замок машины в сильный мороз

Специалист Максим Соколов предупредил в беседе с RT, что в сильный мороз в личинке замка автомобиля скапливается влага или конденсат, которые замерзают и леденеют.

«При этом ключ сложно вставить в замок, или он вставляется, но не проворачивается. Ещё одна частая причина, по которой дверь машины не открывается, — резиновые уплотнители примёрзли к кузову», — объяснил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Чтобы открыть авто, можно использовать специальную автохимию, которая вытесняет влагу, например размораживающий спрей, порекомендовал собеседник RT.

«Если под рукой специальной химии нет, можно попробовать подручные средства и приёмы. Например, нагреть ключ зажигалкой или продуть замок феном. Также можно пролить замок горячей водой. Но после этого нужно обязательно просушить личинку. Не рекомендуем использовать силу, чтобы открыть замёрзший замок. Так вы можете легко повредить механизм замка или ключ», — предупредил специалист.

Также не стоит использовать плоскогубцы или другие инструменты, добавил он.

«Есть риск сломать ключ и повредить личинку. Кроме этого, лучше не использовать жидкости на основе керосина. Чтобы замок автомобиля не замерзал, используйте специальные спреи для замков на основе спирта в качестве профилактики. Также рекомендуем перед холодами обрабатывать смазкой резиновые уплотнители двери. Если замки замерзают регулярно, скорее всего где-то всё-таки скапливается влага», — заявил Соколов.

Он посоветовал просушить замок внутри — для этого можно использовать фен или на время поставить машину в тёплый бокс.

«Если это не помогает, стоит обратиться к мастеру. Он разберёт замок или, если потребуется, саму дверь и смажет механизмы внутри», — заключил специалист.

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