В Калининградской области морпехи Балтфлота проходят боевое слаживание

На полигоне в Калининградской области проводится боевое слаживание взводов морской пехоты Балтийского флота.

Основная цель боевого слаживания — подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе подразделений, информирует «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие отрабатывают технику совершения маршей, развёртывания на полигонах и необорудованном побережье. Командиры совершенствуют методы работы по организации различных видов боя.

Ранее власти предупредили жителей Новороссийска о проведении силами Новороссийской военно-морской базы мероприятий с выполнением стрельб.