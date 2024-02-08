В Калининградской области морпехи Балтфлота проходят боевое слаживание
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Основная цель боевого слаживания — подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе подразделений, информирует «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
Военнослужащие отрабатывают технику совершения маршей, развёртывания на полигонах и необорудованном побережье. Командиры совершенствуют методы работы по организации различных видов боя.
Ранее власти предупредили жителей Новороссийска о проведении силами Новороссийской военно-морской базы мероприятий с выполнением стрельб.