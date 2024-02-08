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В Калининградской области морпехи Балтфлота проходят боевое слаживание

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На полигоне в Калининградской области проводится боевое слаживание взводов морской пехоты Балтийского флота.
В Калининградской области морпехи Балтфлота проходят боевое слаживание
  • © mil.ru

Основная цель боевого слаживания — подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе подразделений, информирует «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие отрабатывают технику совершения маршей, развёртывания на полигонах и необорудованном побережье. Командиры совершенствуют методы работы по организации различных видов боя.

Ранее власти предупредили жителей Новороссийска о проведении силами Новороссийской военно-морской базы мероприятий с выполнением стрельб.

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