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Жителей Новороссийска предупредили о проведении в городе учений со стрельбой

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Власти предупредили жителей Новороссийска о проведении силами Новороссийской военно-морской базы мероприятий с выполнением стрельб.
Жителей Новороссийска предупредили о проведении в городе учений со стрельбой
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом администрация города написала в Telegram.

«Силами Новороссийской военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что учения будут проводиться в акватории морского порта Новороссийска 2 февраля в течение дня.

1 февраля в администрации Туапсе сообщили, что в акватории морского порта города силами Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.

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