В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в убийстве двоих детей
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональное управление СК России.
Как рассказали в ведомстве, 18 ноября 2023 года 29-летний житель Кезского района убил семилетнего сына и трёхлетнюю дочь, когда те спали.
По версии следствия, мужчина совершил преступление из-за предстоящего развода с женой.
По результатам экспертизы, обвиняемый признан вменяемым во время совершения преступления.
Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске огласил приговор по делу 33-летнего местного жителя, которого обвинили в истязаниях двух лиц и в убийстве малолетнего пасынка.