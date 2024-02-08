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В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в убийстве двоих детей

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Суд Удмуртии рассмотрит уголовное дело по факту убийства жителем региона двоих своих детей.
В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в убийстве двоих детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональное управление СК России.

Как рассказали в ведомстве, 18 ноября 2023 года 29-летний житель Кезского района убил семилетнего сына и трёхлетнюю дочь, когда те спали.

По версии следствия, мужчина совершил преступление из-за предстоящего развода с женой.

По результатам экспертизы, обвиняемый признан вменяемым во время совершения преступления.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске огласил приговор по делу 33-летнего местного жителя, которого обвинили в истязаниях двух лиц и в убийстве малолетнего пасынка.

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