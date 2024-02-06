Жителю Новосибирска дали 20 лет за истязания и убийство десятилетнего пасынка

Суд в Новосибирске огласил приговор по делу 33-летнего местного жителя, которого обвинили в истязаниях двух лиц и в убийстве малолетнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия и суда, мужчина в течение двух лет систематически избивал жену и её десятилетнего сына. В феврале 2022 года, требуя от пасынка неукоснительного подчинения и послушания, он задушил ребёнка.

«Суд принял во внимание собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно об аресте петербурженки, которую обвинили в расправе над восьмимесячной дочерью.