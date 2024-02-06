Жителю Новосибирска дали 20 лет за истязания и убийство десятилетнего пасынка
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По данным следствия и суда, мужчина в течение двух лет систематически избивал жену и её десятилетнего сына. В феврале 2022 года, требуя от пасынка неукоснительного подчинения и послушания, он задушил ребёнка.
«Суд принял во внимание собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно об аресте петербурженки, которую обвинили в расправе над восьмимесячной дочерью.