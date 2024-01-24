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В Петербурге суд арестовал девушку за убийство восьмимесячной дочери

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Варвару Жеребцову в рамках дела об убийстве восьмимесячной дочери.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, обвиняемая подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.105 УК России.

Следствие полагает, что 20 января Жеребцова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, а также с целью избавления себя от обязательств по воспитанию ребенка задушила свою малолетнюю дочь с помощью подушки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от механической асфиксии.

Ранее Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил, что 23-летняя жительница города созналась в убийстве восьмимесячной дочери, которая не хотела спать.

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