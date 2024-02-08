Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Награждены орденом Мужества посмертно», — объявили на траурном мероприятии.
- В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа самолёта Ил-76, сбитого ВСУ
Ранее сообщалось, что церемония прощания с погибшими членами экипажа самолёта Ил-76, сбитого украинцами в Белгородской области, проходит в родном для лётчиков Оренбурге.