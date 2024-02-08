Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76

Родным погибших членов экипажа самолёта Ил-76, сбитого украинцами в Белгородской области, вручили ордена Мужества.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Награждены орденом Мужества посмертно», — объявили на траурном мероприятии.

В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа самолёта Ил-76, сбитого ВСУ

Ранее сообщалось, что церемония прощания с погибшими членами экипажа самолёта Ил-76, сбитого украинцами в Белгородской области, проходит в родном для лётчиков Оренбурге.