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Избивший школьника в Тюмени из-за кадетской звезды пытался купить у него шапку

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Мама подростка, который был избит мужчиной в Тюмени из-за кадетской звезды, рассказала RT, что нападавший пытался купить у её сына шапку.
Избивший школьника в Тюмени из-за кадетской звезды пытался купить у него шапку
  • globallookpress.com

По её словам, именно это он говорил полиции. Мужчина сообщил, что якобы намеревался купить у ребёнка головной убор за 500 рублей.

Также мать пострадавшего отметила, что, когда на помощь ребятам выбежали родители одного из школьников, мужчина кричал: «Сейчас я воспитаю ваших детей, раз вы не можете».

Ранее сообщалось, что неизвестные мужчины 5 февраля напали на 16-летнего подростка, его девушку и друга в подъезде. В местных группах в сети писали, что напавшие вышли из пивной по соседству и решили, что на шапке школьника армейская звезда.

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