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Школьника избили в Тюмени из-за кадетской звезды на шапке

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Неизвестные мужчины 5 февраля напали на 16-летнего подростка, его девушку и друга в подъезде.
Школьника избили в Тюмени из-за кадетской звезды на шапке
  • globallookpress.com

В местных группах в сети писали, что напавшие вышли из пивной по соседству и решили, что на шапке школьника армейская звезда: «Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории».

В прокуратуре Тюменской области сообщили RT, что двум подросткам госпитализация не понадобилась, более подробной информации о состоянии школьников нет. Подозреваемых ищут.

В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд в Новосибирске избрал меры пресечения двум 15-летним подросткам, которые избили сверстника.

2 февраля астраханца приговорили к 18 годам колонии строгого режима за похищение и убийство девушки.

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