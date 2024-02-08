Школьника избили в Тюмени из-за кадетской звезды на шапке
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В местных группах в сети писали, что напавшие вышли из пивной по соседству и решили, что на шапке школьника армейская звезда: «Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории».
В прокуратуре Тюменской области сообщили RT, что двум подросткам госпитализация не понадобилась, более подробной информации о состоянии школьников нет. Подозреваемых ищут.
В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.
Ранее суд в Новосибирске избрал меры пресечения двум 15-летним подросткам, которые избили сверстника.
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