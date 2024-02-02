RT в Telegram
Подпишись

Астраханца приговорили к 18 годам колонии за похищение и убийство девушки

Короткая ссылка
Астраханский областной суд вынес приговор местному жителю по делу о похищении двух человек в 2002 году, а также по делу об убийстве одного из них. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.
Астраханца приговорили к 18 годам колонии за похищение и убийство девушки
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение СК. 

По данным ведомства, летом 2002 года в селе Чёрный Яр трое подельников похитили 20-летнего сына местного предпринимателя и его 18-летнюю знакомую. Девушку они вывезли в степную зону, где связали, и осуждённый задушил её веревкой.

Позднее они избили отца потерпевшего и потребовали у него выкуп за сына, однако пострадавшему от побоев удалось освободиться. Тогда преступники скрылись с места преступления, оставив сына предпринимателя в багажнике его же машины.

В период с 2002 по 2009 год двое из трёх фигурантов были задержаны и осуждены за похищение. Третьего же удалось найти и задержать лишь в июне 2023 года.

«На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Астраханский областной суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавили в СК.

Ранее суд приговорил обвиняемого в убийстве медбрата из Берёзовского Свердловской области к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить