Астраханца приговорили к 18 годам колонии за похищение и убийство девушки

Астраханский областной суд вынес приговор местному жителю по делу о похищении двух человек в 2002 году, а также по делу об убийстве одного из них. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

По данным ведомства, летом 2002 года в селе Чёрный Яр трое подельников похитили 20-летнего сына местного предпринимателя и его 18-летнюю знакомую. Девушку они вывезли в степную зону, где связали, и осуждённый задушил её веревкой.

Позднее они избили отца потерпевшего и потребовали у него выкуп за сына, однако пострадавшему от побоев удалось освободиться. Тогда преступники скрылись с места преступления, оставив сына предпринимателя в багажнике его же машины.

В период с 2002 по 2009 год двое из трёх фигурантов были задержаны и осуждены за похищение. Третьего же удалось найти и задержать лишь в июне 2023 года.

«На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Астраханский областной суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавили в СК.

Ранее суд приговорил обвиняемого в убийстве медбрата из Берёзовского Свердловской области к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.