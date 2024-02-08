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В Красноярске готовившего диверсию приговорили к 13 годам колонии

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Красноярский краевой суд вынес обвинительный приговор 23-летнему Дмитрию Киселёву, который сотрудничал с СБУ и намеревался совершить диверсию на железной дороге. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии.
В Красноярске готовившего диверсию приговорили к 13 годам колонии
  • РИА Новости

«Суд признал Киселёва виновным в совершённых им преступлениях и назначил ему наказание — 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Киселёв сам связался с СБУ и предложил свои услуги. Сначала они приказали ему сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а после — поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона.

«Кроме того, Киселёв собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в городе Харцызске Донецкой области, где он ранее сам проживал», — добавляется в заявлении.

Ранее Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД.

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