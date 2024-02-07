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В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве

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Полицейские в Саратовской области задержали пятерых подозреваемых в крупном мошенничестве.
В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом пишет МВД Медиа.

«Предполагаемый лидер группы аферистов организовал функционирование кол-центра. Его работники предлагали содействие пенсионерам, многодетным семьям и матерям-одиночкам в получении денежных компенсаций и пособий», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

От деятельности мошенников пострадали более 300 жителей Саратова, общий ущерб превысил 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники в Калининграде обманом выманили у третьеклассника 143 тыс. рублей.

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