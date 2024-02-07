В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве
- РИА Новости
Об этом пишет МВД Медиа.
«Предполагаемый лидер группы аферистов организовал функционирование кол-центра. Его работники предлагали содействие пенсионерам, многодетным семьям и матерям-одиночкам в получении денежных компенсаций и пособий», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
От деятельности мошенников пострадали более 300 жителей Саратова, общий ущерб превысил 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники в Калининграде обманом выманили у третьеклассника 143 тыс. рублей.