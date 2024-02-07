В Калининграде мошенники выманили у третьеклассника 143 тысячи рублей
Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.
По данным ведомства, злоумышленник в одном из мессенджеров убедил девятилетнего мальчика прислать ему снимок маминой банковской карты, а также код из СМС для получения подарка в онлайн-игре.
Отмечается, что после данных действий со счёта матери ребёнка была списана сумма в 143 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что в Петербурге разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на 7 млн руб.
Также в Омске бывшая судья перевела мошенникам 6,5 млн руб.