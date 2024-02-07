В Калининграде мошенники выманили у третьеклассника 143 тысячи рублей

Мошенники в Калининграде обманом выманили у третьеклассника 143 тыс. руб.

Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.

По данным ведомства, злоумышленник в одном из мессенджеров убедил девятилетнего мальчика прислать ему снимок маминой банковской карты, а также код из СМС для получения подарка в онлайн-игре.

Отмечается, что после данных действий со счёта матери ребёнка была списана сумма в 143 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Петербурге разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на 7 млн руб.

Также в Омске бывшая судья перевела мошенникам 6,5 млн руб.