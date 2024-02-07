RT в Telegram
Подпишись

В Калининграде мошенники выманили у третьеклассника 143 тысячи рублей

Короткая ссылка
Мошенники в Калининграде обманом выманили у третьеклассника 143 тыс. руб.

Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.

По данным ведомства, злоумышленник в одном из мессенджеров убедил девятилетнего мальчика прислать ему снимок маминой банковской карты, а также код из СМС для получения подарка в онлайн-игре.

Отмечается, что после данных действий со счёта матери ребёнка была списана сумма в 143 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Петербурге разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на 7 млн руб.

Также в Омске бывшая судья перевела мошенникам 6,5 млн руб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить