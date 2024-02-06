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В Петербурге разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на 7 млн рублей

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Петербургские полицейские разыскивают мошенников, которые обманули 71-летнюю пенсионерку на 7 млн рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
В Петербурге разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на 7 млн рублей
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что информация о преступлении поступила 5 февраля в 16:41 мск. Пожилая петербурженка сообщила, что с 9 по 21 декабря 2023 года ей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками банка.

«Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили её снять со своего счёта денежные средства и предавать их курьерам частями: 9, 12, 15 и 18 февраля. Сумма ущерба составили 7 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее поступила информация о 68-летней бывшей судье из Омска, которая перевела мошенникам 6,5 млн рублей.

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