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Автоэксперт Сажин посоветовал отказаться от поездок в снегопад

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Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о правилах безопасности для водителей в снегопад и метель. По его словам, лучше вообще отказаться от поездок без острой необходимости.
Автоэксперт Сажин посоветовал отказаться от поездок в снегопад
  • Gettyimages.ru

«Во-вторых, в морозы я рекомендую иметь с собой комплект тёплых вещей в машине. Неизвестно, что в дороге может произойти. Это касается и электроавтомобилей, потому что если на такой машине разрядится батарейка и она встанет посреди дороги, то ничем согреть её уже будет нельзя», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, в снегопад нужно ехать плавно, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

При торможении скорость необходимо сбрасывать заранее, а не в последний момент.

«При встречном разъезде и при подъезде к пешеходному переходу нужно всё-таки заранее сбавлять скорость и быть готовым к тому, что на проезжую часть либо может откинуть машину — или вас понесёт на чужой автомобиль, — либо выскочит пешеход», — добавил Сажин.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов дал рекомендации, как сократить расход топлива в зимнее время.

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