Автоэксперт Рузанов дал советы по сокращению расхода топлива зимой

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов дал рекомендации, как сократить расход топлива в зимнее время.

«Стоит помнить, что машина может работать во дворе не дольше пяти минут — это ограничение прописано в ПДД. Если за окном не экстремальный мороз, а средняя для зимы температура, этого времени вполне достаточно для разогрева машины перед поездкой», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, расход топлива зависит от стиля езды, качества бензина, вязкости масла, загрузки автомобиля, а также от давления в шинах.

«От него зависит ширина пятна соприкосновения с дорогой, а значит, что сцепление и управляемость. Кроме того, углы установки колёс должны быть правильными. Если они не выравнены, то покрышки неравномерно изнашиваются, а двигатель тратит дополнительную энергию на поддержание управляемости автомобилем», — сказал Рузанов.

Ранее руководитель автосервиса Fit Service Александр Гоман рассказал, какие поломки случаются чаще всего в зимнюю непогоду.