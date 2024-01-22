Автоэксперт Гоман рассказал о самых частых поломках машины в зимнюю непогоду
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«Автовладельцы нередко отрывают передние части бамперов, защиту, когда пытаются преодолеть снежные препятствия», — заявил он в беседе с inkazan.ru.
По его словам, стандартным последствием снегопадов можно назвать несколько килограммов замёрзшей воды под бампером.
«Снег может также намерзать на рычагах, рулевых механизмах. Именно поэтому в снегопады растёт спрос на диагностику ходовой части», — сообщил эксперт.
Как отметил Гоман, не исключены и трансмиссионные проблемы, трудности в очистке лобового стекла, повреждения лакокрасочного покрытия.
Рекомендуется регулярно мыть машину, проверять состояние кузова после мойки и поддерживать безопасную дистанцию.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.