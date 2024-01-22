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Автоэксперт Гоман рассказал о самых частых поломках машины в зимнюю непогоду

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Руководитель автосервиса Fit Service Александр Гоман рассказал, какие поломки случаются чаще всего в зимнюю непогоду.
Автоэксперт Гоман рассказал о самых частых поломках машины в зимнюю непогоду
  • Gettyimages.ru
  • © yalcinsonat1

«Автовладельцы нередко отрывают передние части бамперов, защиту, когда пытаются преодолеть снежные препятствия», — заявил он в беседе с inkazan.ru.

По его словам, стандартным последствием снегопадов можно назвать несколько килограммов замёрзшей воды под бампером.

«Снег может также намерзать на рычагах, рулевых механизмах. Именно поэтому в снегопады растёт спрос на диагностику ходовой части», — сообщил эксперт.

Как отметил Гоман, не исключены и трансмиссионные проблемы, трудности в очистке лобового стекла, повреждения лакокрасочного покрытия.

Рекомендуется регулярно мыть машину, проверять состояние кузова после мойки и поддерживать безопасную дистанцию.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.

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