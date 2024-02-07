Юрист Абрамова-Панеях рассказала, как вернуть деньги за некачественное допобразование детей

Генеральный директор юридической компании «Панеях и партнёры» Наталья Абрамова-Панеях рассказала, как родители могут вернуть деньги за некачественное дополнительное образование детей.

«Начать следует с подачи в адрес организатора обучения претензии в письменном виде. В ней нужно подробно описать ситуацию, перечислить факты нарушения условий договора, озвучить отказ от него и потребовать возврата денег», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, претензию лучше направить заказным письмом с описью вложения и с уведомлением.

У получателя будет десять дней, чтобы ответить на претензию. Если ответа нет или если родители получат отказ, то можно обратиться в суд.

«Стоит учесть, что некоторые онлайн-школы намеренно вводят своих клиентов в заблуждение и пишут в договорах, что полный возврат денег за онлайн-курс невозможен в любом случае. Это противоречит закону и успешно оспаривается в суде», — добавила Абрамова-Панеях.

Ранее кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.