Врач Табеева перечислила причины повышенной жажды

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева рассказала, почему человек может испытывать повышенную жажду.

«Такое состояние связано с дефицитом или дефектом воздействия на почки специального гормона — вазопрессина. Он выделяется гипоталамусом, накапливается в задней доле гипофиза, контролирует уровень воды в организме, регулирует её количество, которое выводится почками», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, среди причин дефицита или дефекта вазопрессина — генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, хирургические вмешательства, некоторые инфекции.

Как отметила Табеева, повышенная жажда может свидетельствовать и о сахарном диабете, заболеваниях почек и печени, интоксикации во время вирусных заболеваний.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.