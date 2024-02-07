Врач Табеева перечислила причины повышенной жажды
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«Такое состояние связано с дефицитом или дефектом воздействия на почки специального гормона — вазопрессина. Он выделяется гипоталамусом, накапливается в задней доле гипофиза, контролирует уровень воды в организме, регулирует её количество, которое выводится почками», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, среди причин дефицита или дефекта вазопрессина — генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, хирургические вмешательства, некоторые инфекции.
Как отметила Табеева, повышенная жажда может свидетельствовать и о сахарном диабете, заболеваниях почек и печени, интоксикации во время вирусных заболеваний.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.